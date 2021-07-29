本土法人喊陽明目標價370元 網熱議：現在有人會信？

陽明（2609）今（29）日起10個營業日將採20分鐘撮合一次，股價止跌反彈；本土法人最新報告維持買進，且調高目標價到370元，卻是引來網友熱議，直言「現在有人會信嗎？」、「翻譯：我的貨還沒出完」、「乾脆說有望超越台積電（2330）好了」、「陽明370跟比特幣十萬鎂哪個會先到」。

本土法人最新報告認為市場對貨櫃股明年的獲利看法是錯誤，強調明年供不應求比今年更嚴重，且從全球新船下水量、供需預估、全球景氣復甦、美國線長約換約、陽明船隊運力增加等各方面評估，看好陽明明年獲利將優於今年，維持買進，目標價則是上調至370元。

法人指出，市場明顯低估陽明明年獲利，市場將會在未來矯正這個錯誤看法，將是長線投資人的大好機會；預估陽明今年EPS 37元，明年EPS 41.69元，維持10倍P / E，目標價370元。

證交所公告，陽明連續三個營業日達公布注意交易資訊標準，且最近三十個營業日內曾發布處置交易資訊，自7月29日至8月11日共10個營業日，每20分鐘撮合一次；陽明今日早盤止跌開高，以121元開出，盤中拉升至128元，上漲10元，漲幅8.47%。

不過，網友對法人把陽明目標價喊到370元則是不表認同居多，在PTT上引發熱議，不少網友直言是「出貨文」、「翻譯：我的貨還沒出完」、「法人還沒出完 散戶快來接呦」、「賣最多的就法人，還敢出這三小新聞」、「本土那時開始跟外資ㄧ樣，愛發出貨文」。

有網友則是說「亂喊我也會啊」、「明年比今年還賺 騙誰？」、「370，哈哈哈，是要套多慘才寫的出這種報告」、「真的是受夠了，亂殺成這樣，還好意思喊這種數字」、「山上怨恨多到要具象化了，乾脆調到1,000讓大家打八折好不好~~」。

有網友則是提出想讓人相信就要做到的事情，包括「拜託你先拉到200我就信你」、「回去關緊閉10天連漲10根我就信」、「他買個2萬張表示ㄧ下，我就跟，真會騙」、「自營先買個1萬張我就跟」、「再信的真的沒救，比草履蟲還遲鈍XDD」、「當笑話看，200以上套一輩子吧！疫情都尾聲了」。

針對本土法人報告用本益比來評價，網友也有不同的看法，有網友質疑「還在用PE看航運」、「10倍PE估值，哪家投信寫的報告?景氣循環股 就像建商蓋大樓，PE保守抓3~4倍」，但也有網友說，「不是阿，之前大家很買單本益比耶。現在又不買單惹QQ，真可憐~」、「本土之前就發過本益比報告吼，那時候一直漲喔~現在跌下來又不信惹~」。

貨櫃三雄從股價高點急跌下來，跌幅超過5成，昨日萬海（2615）收漲停，長榮（2603）收紅，僅陽明仍是下跌作收，今日三雄同步開高，陽明雖遭處置交易，股價仍是止跌反彈，萬海以235元開高，一度拉升至247元，盤中漲幅逾9%，長榮以136元開高，一度拉升至143.5元，盤中漲幅逾9%。