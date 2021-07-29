凌陽創新今掛牌 早盤股價攻230元

凌陽創新科技公司（5236）今（29）日上櫃掛牌，早盤股價氣勢如虹，一度攻上230元，大漲四成；母公司凌陽（2401）股價跟著上揚，漲幅也超過2%。

凌陽創新今天以每股160元掛牌，28日興櫃成交均價209.12元，溢價幅度達三成，今日掛牌股價表現同樣凌厲，早盤股價站上230元，大漲70元，漲幅逾四成。

由於凌陽創新是凌陽轉投資公司，凌陽董事長黃洲杰對這家小金雞的期許甚高，他在發表會上表示，希望凌陽創新能持續帶動公司成長。

隨著凌陽創新掛牌搶紅盤，今日凌陽股價表現同樣不俗，早盤上漲超過1元，股價一度逼近45元，漲幅逾2%。

凌陽創新長期專注中高階市場領域，主要研發生產技術門檻較高的HD、FHD及500萬畫素以上的高解析度產品。

受惠於新冠肺炎疫情，帶動網路攝影機ISP出貨量大增，凌陽創新第1季營收達5.65億元，年成長175.8%，毛利率59.2%，稅後純益1.44億元，每股獲利為2.8元，年增4倍。

凌陽創新今年前6月累計營收為12.16億元，比去年同期大增86.3%。因疫情帶動遠距應用成長，且受惠於筆電、Chromebook需求增加，相關影像處理IC出貨量大增，目前訂單可見度達明年第1季。