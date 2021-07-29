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欣興財報搶眼＋法說釋好消息 ABF三雄早盤股價齊飆

經濟日報 / 記者謝艾莉／即時報導

欣興（3037）昨（28）日公布財報並舉辦線上法人說明會，第二季每股純益1.21元，優於市場預期的1.15元，加上公司透露「ABF產能完售至2025年」帶動下，欣興今（29）日早盤股價大漲8.7%，拉動南電（8046）、景碩（3189）早盤也跟著紛紛大漲達7%，ABF三雄股價表現搶搶滾。

在財報表現亮眼下，欣興今日早盤股價表現搶眼，今日盤中高點來到每股151.0元，景碩早盤高點則回升到195.5元，南電早盤高點也有415元。

欣興昨日召開法說會，財務長沈再生提到，載板不論ABF或CSP都是需求強勁，「客人都是有多少買多少」，ABF產能客人早已預訂，不過2025年前的多已被預訂，擴廠都是和客戶合作避免風險，並改善新產品初期發展技術風險與材料變化，「確實客人若有急的需求我們都會加緊擴充生產」。

依欣興擴產的計劃，主要包括投資300億元的楊梅廠、投資約50-100億元的山鶯新廠、新竹廠去瓶頸、光復廠2023年的擴充，投資約50-60億元的蘇州群策；在進度上，楊梅新廠下半年加入，山鶯廠已開始生產，蘇州去年加入設備已生產中，光復廠會在2023年導入設備，新加入的廠均為專案性質。

下半年馬上要開始投產的楊梅新廠，楊梅新廠投資約300億元，今年下半年會先生產成熟高階產品，明年生產新技術產品，2023年上半年達到滿載，新產品為高技術先進封裝，且因為是與客戶合作，在把握度上較有信心。

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