高價產業龍頭股 法人：業績佳具競爭力

延宕一年的第32屆奧運正火熱進行，全球頂尖好手為了奪下奧運殊榮為國爭光，無不拚盡全力。能代表國家隊出席奧運的選手們都是各運動項目的佼佼者。而投資台股來說，產業龍頭股不但業績表現亮眼，股價也是一等一，且具有高知名度，法人認為是投資人可關注的族群。

中信小資高價30 ETF（00894）經理人張逸敏表示，觀察零股交易排行，投資人多偏好高價股，就是希望利用有限的資金，參與市場熱門的趨勢成長股。特選小資高價30指數篩選條件兼顧高股價、零股熱門標的及公司財務品質，精選出PR值99的高價優質股票，以相對低的成本買進市場具競爭力的千金股、產業龍頭，既有助小資族掌握台股多頭動能，也兼具分散風險的功能。

中信投信推出中信小資高價30ETF，募集期間只要1.5萬元，就能掌握台股裡的龍頭企業，輕鬆買進小額投資人的理想標的，不用再靠零股交易，節省投資成本。

張逸敏表示，近期美國科技大廠陸續公布財報，而台灣科技廠本周也有多場法說，將對下半年景氣展望有新的指引，市場密切關注。整體而言，短期或因漲多或部分利多提前反應而有所震盪，但中長線預期仍是穩中向上。惟進入除權息旺季，且FOMC 會議在即，市場偏向保守，外資期貨淨空單仍位於高檔，影響加權指數表現。然資金市場相對寬鬆，中小型股接單能見度高者機會較大。

就基本面來看，張逸敏表示，即將公布的景氣對策燈號可望續亮紅燈，台灣今年經濟成長率預期超過5%，代表經濟熱絡格局不變，多方買盤有機會輪動點火，透過ETF分散佈局，將能掌握個股輪動契機，並降低投資風險。