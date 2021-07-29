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美股、中概股反彈 法人：布局軟優於硬

經濟日報 / 記者高瑜君／即時報導
美股三大指數28日以小跌或小漲作收。美聯社
美股三大指數28日以小跌或小漲作收。美聯社

美股本周多家科技巨頭發布亮麗財報，卻因中國加強監管利空衝擊中概股，引發市場情緒宣洩賣壓，美股不論財報好壞皆遭無差別拖累。昨（28日）夜市場情緒緩和，恐慌指數VIX下滑5.42%至18.31，美股也回歸正常。中概科技巨頭絕地反彈，阿里巴巴、百度彈漲逾5%，美國科技巨頭由尖牙股領漲，谷歌、推特受惠數位廣告收益增長，漲幅皆有2%~3%。

美股主要指數收盤分岐，以傳產股為重的道瓊與標普小跌作收，科技股為主的那斯達克100指數漲0.41%，成長性較高的費城半導體指數及尖牙股指數更加強勢，漲幅逾1.7%。美股回神且台積電（2330）ADR彈漲1.35%，激勵今（30）日台股早盤開高，漲逾百點，與美國科技股連動的ETF也跟隨上漲，國泰費城半導體（00830）漲逾1%，永豐美國科技、統一FANG+（00757）等漲逾0.5%。

統一FANG+ETF（00757）經理人袁永騰表示，美國製造業指數創新高，近日包括特斯拉、蘋果、微軟、谷歌、推特、臉書公布財報也優於預期，反應美國景氣強勁復甦與巨頭企業獲利能力仍強勁，惟缺料、缺零組件的情況持續，可能影響下一季的硬體銷售有所遞延，科技股股價反應獲利前景，出現「軟優於硬」現象，受惠解封後企業將持續提升數位廣告支出、軟體服務營收比重高的公司，相對更受資金青睞。

袁永騰指出，美股基本面強勁復甦，庫存低，政府支出擴大，民間消費也在解封後持續回溫，惟市場仍會擔憂聯準會縮減QE政策，加上美中關係仍處於緊張態勢，短線因情緒性及消息面引發波動加劇，逢拉回可分批布局，看好高成長的大型科技股中長期更能抵禦短期波動，以長線保護短線的方式，來度過資金行情過渡至基本面行情的波動期。

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