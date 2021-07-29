市場震盪 法人掃貨高價股

近期台股震盪劇烈，根據CMoney統計近五日（7/21-7/27）投信法人買賣超個股，成交金額最高的前15檔就有九檔是200元以上高價股，並以電子股居多。中信小資高價30 ETF經理人張逸敏表示，獲利成長性較高，基期較低且下半年成長趨勢明確的高價電子股，成為法人近期加碼的重心，建議預算有限的小資族不妨透過小資高價30ETF(00894)跟進法人腳步，也能兼顧風險分散。

張逸敏表示，近期台股受陸港股連續兩天重挫影響，由於市場傳言美國恐收緊對陸港市場的投資限制，且部分傳產類股有融資斷頭疑慮，引發市場恐慌性賣壓，出現高檔多殺多局面，但觀察台股本周法說公司仍對下半年持正面看法，基本面未出現反轉現象，28日加權指數跌破季線後留下一條達242點的下引線，顯示市場仍有低接意願，加上第３季電子旺季來臨、預期仍是全年最旺的一季，對競爭力高的高價電子股未來展望仍相對樂觀。

張逸敏解釋，高價股通常以國外主權基金、法人機構等為持有主力。根據CMoney資料，台股上市櫃法人持有的平均比率約為13%，但檢視市場上名聲響亮的千金股如大立光（3008）、信驊（5274）、譜瑞（4966）、旭隼（6409）、力旺（3529）等，法人持有比率約介於4成至7成之間，顯著高於大盤平均值。

張逸敏指出，高價股由於法人持有比例高，股本相對小，對於市場波動亦較敏感，多頭時期漲勢高於大盤，谷底反彈的動能也相對強勁。根據彭博統計過去3年來，當台股波段跌幅大於5%時，且波動肇因於國際政治不確定性時，特選小資高價30指數由谷底回復高點天數相對較短。有鑑於近期台股波動主要導火線為政治因素，基本面因素相對小，因此樂觀看待高價股的未來動能。