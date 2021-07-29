陽明列處置股票股價開高 長榮、萬海也同步開高
貨櫃三雄中昨日僅陽明（2609）獨自收黑，同時因股價急跌，遭證交所列入處置股票，今（29）日起採20分鐘撮合一次，早盤以121元開出，上漲3元，漲幅2.54%，長榮（2603）及萬海（2615）也同步開高，貨櫃股齊開高。
證交所公告，陽明連續三個營業日達公布注意交易資訊標準，且最近三十個營業日內曾發布處置交易資訊，自7月29日至8月11日共10個營業日，每20分鐘撮合一次。
陽明今日早盤止跌開高，以121元開出，第二盤股價略降至120元，漲幅1.69%；長榮早盤以136元開高後一度拉升至137元，但是早盤股價一度回落至平盤131.5元，盤中漲幅逾3%，早盤成交量居個股冠軍。
萬海昨日收漲停板，但外資則是賣超，今日以235元開出，一度拉升至237.5元，盤中漲幅逾4%。
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