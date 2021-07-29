台股早盤漲逾百點 貨櫃三雄股價開高

台股今（29）日開盤指數17,216.58點，上漲81.36點，早盤一度漲逾百點，來到17,288.28點，貨櫃三雄股價開高。

群益投顧表示，雖然均線結構偏空 ，但櫃買市場急殺補跌緩和市場基期擔憂+當沖指標股(貨櫃三雄)逆勢反彈，昨大盤盤中急殺測試半年線後急拉收腳。債務上限問題近日呈干擾美股態勢，但美股主軸仍在科技龍頭財報與聯準會貨幣政策動向；Fed主席鮑爾謹慎降溫言論，一定程度阻擋上半場強漲攻勢。

群益投顧說，籌碼清洗有助短線盤勢穩定，但漲多後的小型股籌碼轉趨紊亂，研判階段以非電為主且相對有基期優勢的族群個股，較有操作空間。可留意6月以來領先盤勢回檔、具基期優勢的業績或題材股。

周三(28日)美國聯準會利率政策維持不變，美股四大指數漲跌互見，漲跌幅區間位於-0.36%至1.76%，道瓊跌逾120點，費半勁揚1.76%；台積電ADR漲逾1%。