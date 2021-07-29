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陽明列處置股票 10天內採20分鐘撮合一次

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

台灣證交所公告，陽明（2609）將進行第二次處置，每20分鐘撮合一次。

證交所表示，陽明連續三個營業日達公布注意交易資訊標準，且該股票於最近三十個營業日內曾發布處置交易資訊。因此，自7月29日至8月11日﹝十個營業日，如遇：ａ有價證券最後交易日在處置期間，僅處置至最後交易日，ｂ有價證券停止買賣、全日暫停交易則順延執行，ｃ開休市日變動則調整處置迄日〕，每20分鐘撮合一次。

處置措施：ａ以人工管制之撮合終端機執行撮合作業（約每二十分鐘撮合一次）。ｂ所有投資人每日委託買賣該有價證券時，應就其當日已委託的買賣，向該投資人收取全部的買進價金或賣出證券。ｃ信用交易部分，應收足融資自備款或融券保證金。有關信用交易了結部分，則依相關規定辦理。

合一 證交所

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