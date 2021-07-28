外資買賣貨櫃三雄不同調 萬海漲停卻遭賣超逾萬張
台股今（28）日收17,135.22點，三大法人齊賣超，外資賣超220.15億元，統計外資賣超前十大中，賣超聯電（2303）居冠，另外，貨櫃三雄跌深反彈，外資買賣超不同調，萬海（2615）收在漲停板，但遭外資賣超10,786張，長榮（2603）及陽明（2609）則是獲外資買超。
台股今日一度跌破17,000點，下滑至16,893.7點，終場以17,135.22點作收，下跌134.65點；三大法人賣超238.89億元，其中外資賣超220.15億元，投信賣超12.75億元，自營商賣超（合計）5.99億元。
統計外資今日賣超前十大個股依序是聯電、新光金（2888）、華邦電（2344）、元大台灣50（0050）、臺企銀（2834）、旺宏（2337）、萬海、台積電（2330）、國泰台灣5G+、國泰智能電動車等，外資賣超聯電70,123張，居外資單日賣超冠軍，其次是新光金，外資賣超29,843張，外資賣超第三大為華邦電，單日賣超22,098張。
另外，萬海今日收在漲停板225.5元，上漲20.5元，但外資轉為賣超10,786張；台積電收在579元，下跌1元，外資單日賣超10,093張。
外資今日買超前十大個股依序是群創（3481）、友達（2409）、長榮、陽明、元大滬深300正2（00637L）、凌陽（2401）、永豐金（2890）、台新金（2887）、華東（8110）、菱生（2369）等，買超群創28,287張最多，其次是買超友達28,008張，買超第三大為長榮，單日買超19,576張，另外，陽明也獲外資買超14,946張。
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