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台股大跳水失守季線 跌134點收17,135點

經濟日報 / 記者高瑜君／即時報導
台股28日跌破季線關卡。 記者林澔一／攝影
台股28日跌破季線關卡。 記者林澔一／攝影

台股今（28）日大跳水，跌破季線關卡，引發多殺多，午盤過後，買盤進場承接，強拉萬海（2615）攻上漲停、長榮（2603）由黑翻紅，台積電（2330）也跌幅收斂，帶動大盤終場下跌134點，收在17,135點，留下241點的長下影線，成交量達5,554億元。

美股期貨電子盤、亞洲股要股勢持續走跌，導致台股快速回測，早盤殺聲隆隆下，台股一度摜破季線、「萬七」關卡，最低下殺376點，來到16,893點，逼近半年線大關。

盤面間，百貨、運輸、塑化等族群走揚，此外，友達（2409）、群創（3481）、南電（8046）、允強（2034）等逆勢走高；在中小型股方面，先前漲多的創惟（6104）、鈺創（5351）等遭到重擊，壓抑櫃買指數下跌4.91點2.23%，收在214.88點。

第一金投顧董事長陳奕光指出，目前台股處在三好三壞格局，建議投資人不必過度悲觀，可以逢低擇優布局，傳產及電子並重布局。

今日台股重挫，反應陸及港股重挫，台股補跌、蘋果財報沒有預期樂觀、籌碼凌亂引發多殺多；後續持續看好台股理由包含：美債殖利率下滑太多，有機會帶動資金由債轉股、目前台股財報利多出盡，待半年報全數共完成後，台股良好的獲利可望發揮支撐作用、 題材面有蘋果新機及返校需求加持。

展望後市，台股在這波下殺千點、跌破季線，指數一度瀕臨半年線大關，預期在籌碼清洗完畢後，指數有機會啟動反彈，技術指標關注3日內要有效站回季線，短線有機會向上挑戰10日均線的17,500點。

台股

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