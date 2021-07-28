台股解析／台股十天跌掉1,140點 法人說這位置很關鍵

台股從18,034.19點的歷史高點下跌以來，統計到今（28）日盤中低點，短短十天跌掉1,140.49點，法人認為，在季線位置可望跌深反彈，如果收盤能站上季線，短線來看，可能是本波的低點，但若3天內無法收復季線，整理期可能拉長，不過應該不至於再大跌。

台股今日以17,252.87點開低，在貨櫃三雄開高走低，跌勢加重，加上電子股也下挫，盤中一度急挫至16,893.7點，跌破萬七關卡，且失守季線，大盤指數從萬八下跌以來，高低點跌幅達6.32%。

另外，市場上則是傳出，有高雄的主力可能違約交割長榮（2603）、陽明（2609），金額超過60億元，今日盤中殺電子換資金，進一步牽動丙種爆倉，引爆股市連鎖反應大殺重挫。

面對台股重挫，貨櫃三雄股價持續探底，網友在PTT上討論熱烈，有網友以「海運股死、大盤崩崩、大家一起死」發心得文，內文表示「不知道為什麼，看到海運股死，我已經沒有感覺了，因為主流股死，大家都死，頂多把大家一起拖下水，反正鬼月要到了，繼續空、繼續酸、海運over、大盤is over!!爽! 」。

網友則是回應「資金回流電子」、「救生衣大賣」、「空軍大勝利」、「主流…？台灣賺錢的是電子吧…」、「關海運啥事 現在是全面崩R」、「海運崩對盤面是好的，資金會回流好公司，只有被套的看不清」、「航運崩盤，台股一起崩」、「主力讓海運崩，也順便讓萬八跌回萬六了，沒海運的台股萬7左右才正常」。

也有網友以「牛市 is over?」為題發文請益， 內文表示，「看看目前的市況跟國際股市的走向，是不是已經可以宣告多頭行情已經結束了阿?」，網友則是回應，「only航運」、「這波至少到1萬6，再忍忍吧」、「股市要回檔是確定的」、「4，開始空頭了」、「至少殺到15」、「台股不跟著美股卻跟著港股和大陸走，我想有一套外資應該是中國的錢跑回去救市」、「結束資金派對了，你看美股漲大家跌就知道了」。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，美股周二收跌，及中國股市下跌，影響台股今日的表現，加上蘋果、聯發科（2454）的第3季展望透露出成長趨緩的跡象，拖累大盤今日大跌，不過，他認為，台股在季線位置可望出現跌深反彈，至於貨櫃股在短線跌深下，雖可能在目前位置蘊釀反彈，但反彈宜減碼。

證券分析師張陳浩表示，台股盤中跌落季線之下，進一步引爆停損賣壓，盤中一度重挫跌破萬七，不過，盤中貿下影線，如果收盤可以站上季線，短線可能是本波低點，但若今日未收復季線，最好在3天內站回，否則整理期可能會拉長。

張陳浩認為，大盤來到這個位置，預估再大跌不易，在布局上，可以買壓回的強勢股，保守的投資人可以買跌深股，蘋概股也可以布局，至於貨櫃股，即使反彈也應還是減碼。