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億豐、大江營運谷底彈 外資喊530元、400元高價

經濟日報 / 記者趙于萱／即時報導
億豐董事長粘耿豪。報系資料照
億豐董事長粘耿豪。報系資料照

力抗國際股市亂流，外資圈上修焦點轉向利基傳產股，包括窗飾大廠億豐（8464）吸引摩根士丹利升評後，大和資本也看好原料成本壓力降低及億豐市占持續擴張，營運谷底過去迎來強勁成長，上修評等至「優於大盤」，目標價530元、超越摩根士丹利的525元；滙豐證券則看好大江（8436）美國訂單成長，大幅將目標價上修到400元。

台股28日巨震，但億豐、大江抗跌演出，億豐早盤創476.5元掛牌高價，大江更拉出「連八紅」，最高350元創2019年中來波段新高。

大和表示，億豐預計8月初公布財報，受惠第2季出貨成長，毛利率可望提升到52.1%，優於市場預期的51.9%，而計入原物料及匯率不利因素，單季獲利約10.7億元，較市場預期低約17%。

第3季以來，PVC價格高檔回落，億豐不論客製化產品或成品需求持續提升，大客戶Home Depot對未來幾年的翻修需求展望樂觀，配合億豐生產效率優化，下半年起毛利率可望逐步反彈，大和上修今、明、後年EPS 1-3%不等，最新為17.8元、21.9元、25.4元。

至於滙豐看好大江收購NewAge猶他州工廠，提升及時服務能力，有利美國訂單成長，且保健食品提供美國製ODM服務，銷售同步看增，加上大陸進軍電子商務通路，業務動能可望好轉，今、明、後年EPS上修到16元、19元、22.3元。

億豐 大江

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