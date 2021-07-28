台股盤中重挫逾360點 電信三雄穩健抗跌

台股在電子蘋果概念股及航運股二大電子及傳產股重心帶頭下殺，今（28）日早盤台股集中市場指數一度大跌逾360點，在市場資金再出現恐慌氣氛下，向來是台股資金穩盤重心的三大電信股，再成資金轉進方向，早盤包括中華電（2412）、台灣大（3045）及遠傳（4904），今日盤中均維持平盤上下震盪，表現明顯相對抗跌。

台股指數近三個交易日賣壓湧現，台股指數今日盤中再出現重挫，指數一度急殺逾360點，在市場資金由前波多頭股撤出下，向來以營運及配息穩健吸引中長線資金的三大電信股，中華電、台灣大及遠傳，今日盤中一度維持平盤表現，再成為市場資金避風港。

市場分析師指出，台股第2季以航運股及鋼鐵股為主軸，拉出一波創高走勢，進入第3季之後，市場資金逐步轉向以電子股為主，不過，近期電子股在後市展望、大型指標股財報均未能激勵台股大盤走勢，在電子接棒無力、傳統股修正力道擴大之下，台股指數今日出現帶量重挫，指數今日跌破17000點大關，並寫波段新低。

市場分析師也指出，由於中華電、台灣大及遠傳，三大電信股長線營運穩健，營運風險也相對多數電子股低，同時，也能避開電子及傳產的產業景氣循環，再加上長線營運穩定下，長期的配息也相對穩健，因此，過去每逢台股出現重挫、大幅拉回走勢，電信股都成為資金避風港，今日盤中台股指數一度大跌，電信三雄在市場資金轉進下，股價表現明顯相對抗跌。