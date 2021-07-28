航運股早盤震盪 貨櫃三雄續往下探底

貨櫃三雄股價從高點走跌以來，跌幅超過4成，今（28）日萬海（2615）、陽明（2609）早盤都以紅盤開出，長榮（2603）則是以平盤開出，貨櫃股早盤一度齊漲，加上散裝股助攻，一度推升類股指數翻紅，可惜買盤不繼，盤中再度翻黑往下探底。

航運股早盤占大盤成交比重一度衝達39%，類股也翻紅，散裝股早盤上漲，可惜貨櫃股漲勢不繼漲勢收斂，拖累類股指數再翻黑。

外資昨日買超萬海13,305張，今日以207.5元紅盤開出，率先反彈，股價開高後一度拉升至217.5元，早盤漲幅一度逾5%，但漲幅隨後收斂股價翻黑，一度跌破200 元下滑至199元，盤中跌幅逾1%。

萬海早盤上漲，也一度拉動長榮的股價，早盤以126.5元平盤開出後一度拉升至131元，可惜買盤不繼，股價再翻黑一度下滑至116.5元，盤中跌幅逾7%。

陽明以123元開高一度拉升至125元，盤中翻黑下滑至跌停110.5元，盤中跌幅近9%。