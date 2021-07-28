快訊

調查局搞丟毒品案偵結 調查官偷販毒2長官也被拉下水

航運股早盤震盪 貨櫃三雄續往下探底

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導
航運股早盤翻紅，散裝股也上漲，可惜貨櫃股漲勢不繼漲勢收斂，拖累類股指數再翻黑。 聯合報系資料照／記者林伯東攝影
航運股早盤翻紅，散裝股也上漲，可惜貨櫃股漲勢不繼漲勢收斂，拖累類股指數再翻黑。 聯合報系資料照／記者林伯東攝影

貨櫃三雄股價從高點走跌以來，跌幅超過4成，今（28）日萬海（2615）、陽明（2609）早盤都以紅盤開出，長榮（2603）則是以平盤開出，貨櫃股早盤一度齊漲，加上散裝股助攻，一度推升類股指數翻紅，可惜買盤不繼，盤中再度翻黑往下探底。

航運股早盤占大盤成交比重一度衝達39%，類股也翻紅，散裝股早盤上漲，可惜貨櫃股漲勢不繼漲勢收斂，拖累類股指數再翻黑。

外資昨日買超萬海13,305張，今日以207.5元紅盤開出，率先反彈，股價開高後一度拉升至217.5元，早盤漲幅一度逾5%，但漲幅隨後收斂股價翻黑，一度跌破200 元下滑至199元，盤中跌幅逾1%。

萬海早盤上漲，也一度拉動長榮的股價，早盤以126.5元平盤開出後一度拉升至131元，可惜買盤不繼，股價再翻黑一度下滑至116.5元，盤中跌幅逾7%。

陽明以123元開高一度拉升至125元，盤中翻黑下滑至跌停110.5元，盤中跌幅近9%。

萬海 長榮 陽明 航運股

延伸閱讀

防疫降級 食品股一枝獨秀

長榮、陽明 失守季線

長榮、陽明、萬海...貨櫃三雄當沖占比居高不下 接下來駛向何方？

貨櫃三雄存三大賣壓 外資卻同步買超

相關新聞

台股盤中重挫逾360點 電信三雄穩健抗跌

台股在電子蘋果概念股及航運股二大電子及傳產股重心帶頭下殺，今（28）日早盤台股集中市場指數一度大跌逾360點，在市場資金...

航運股早盤震盪 貨櫃三雄續往下探底

貨櫃三雄股價從高點走跌以來，跌幅超過4成，今（28）日萬海（2615）、陽明（2609）早盤都以紅盤開出，長榮（2603...

台股早盤跌逾300點 跌破「萬七」大關

台股今（28）日大跳水，盤中跌破季線後，跌勢一路擴大，失守「萬七」，下殺360點，最低來到16,908點；盤面上，貨櫃三...

美科技股賣壓湧現 法人：台股恐偏弱整理

在蘋果和微軟等美國科技巨擘公布財報前，投資人抱持審慎態度，科技股湧現賣壓，美股回檔收低。法人表示，台股受到外資動能降溫、...

聯發科、瑞昱領軍衝 哪些個股可望向上比價？

萬寶投顧陳子榕指出，台股持續震盪整理，電子股成交比重已經回到53％，相較集中市場，櫃買人氣很旺，櫃買指數再創14年來新高，7月以來三大法人買超OTC共146.14億元，尤其投信從5/21以來，積極買超OTC已經累計282.97億元，中小型、落後補漲股相對持續看好。

台積電疲軟 台股早盤跌逾200點失守17100點關卡

美國科技股湧現賣壓，台股今天跳空開低17點，台積電、鴻海等權值電子股表現疲弱，僅航運股相對強勢，早盤指數跌逾200點、失...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。