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台股早盤跌逾300點 跌破「萬七」大關

經濟日報 / 記者高瑜君／即時報導
台股盤中跌破季線後，跌勢一路擴大，失守「萬七」。 聯合報系資料照／記者胡經周攝影
台股盤中跌破季線後，跌勢一路擴大，失守「萬七」。 聯合報系資料照／記者胡經周攝影

台股今（28）日大跳水，盤中跌破季線後，跌勢一路擴大，失守「萬七」，下殺360點，最低來到16,908點；盤面上，貨櫃三雄、台積電（2330）、聯發科（2454）等呈現下跌；而先前強勢的中小型股也表現漲多修正，櫃買指數盤中跌逾4%。

法人認為，觀察近期表現不錯的店頭市場，跌幅明顯大於大盤，短線上，大盤由18,000點高點拉回，已經回測季線支撐，且短期航運股的跌幅也接近40%。展望後市，若美股仍然可以保持多頭格局，台股在守穩季線後，應該會逐步走穩，若航運、電子可同步反彈，大盤將再吸引短線人氣回籠，多頭格局不變。

【中央社／台北28日電】

美國科技股下挫，台股今天跳空開低，近日漲多的中小型電子股出現恐慌性賣壓、全面回檔，航運股早盤反彈後再翻黑；10時前加權指數一度重挫超過370點，失守萬七關卡及16900點，台股自高點18034點回跌逾千點。

至10時左右，台股加權指數來到16955.04點，下跌314.83點，跌幅1.82%，成交值新台幣2740.74億元。電子股在富鼎、安國、鈺創、新唐等中小型股全面重挫跌停下，今天跌幅超過2%，金融股跌逾1.6%；航運股開高後翻黑，下挫近3%。

昨天外資買超逾1.3萬張的貨櫃股萬海早盤一度漲逾5%，最高來到217.5元，隨即遭遇賣單急殺翻黑，最低來到199元；長榮、陽明跌幅超過5%及8%。

晶圓代工廠台積電早盤下跌1.03%，最低來到574元；蘋概股指標的鴻海下跌2.24%，最低來到109元，失守5日均線。

台股 台積電

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