台股早盤一度跌逾百點失守17,200 回測季線
美股四大指數收盤全數下跌，台股今（28）日開盤小跌17點，開在17,252點，早盤在台積電（2330）、陽明（2609）、聯發科（2454）等壓盤下，指數跌逾百點，失守17,200點關卡，回測季線。
在美股方面，昨日美股表現弱勢，由於騰訊旗下微信軟體無預警暫停新戶申請，使中國強力監管的疑慮再起，中概股的不安情緒也波及美國科技股。加上美國CDC調整口罩的使用指引，使市場擔憂重啟封城的可能性。
終場四大指數全數下跌，道瓊工業指數下跌85點，或0.24%，收在35058點；標普500指數下跌20.8點，或0.47%，收在4401.46點；Nasdaq指數下跌180.1點，或1.21%，收在14660.5點；費半指數下跌60.9點，或1.86%，收在3215.96點。
統一投顧認為，指數將測試季線支撐，考量第3季產業景氣仍佳，且下半年展望樂觀，預期指數可望於季線止穩。目前資金仍集中於電子中小族群如：LED、IC設計等，為市場人氣焦點，維持擇優選股，逢低布局，選股可留意如：IC 載板、Server供應鏈、APPLE供應鏈、航運、鋼鐵、汽車與電動車相關等族群。
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