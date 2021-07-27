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聯發科罕見之舉 提前喊出明年營運持續成長

經濟日報 / 記者謝佳雯/台北即時報導

半導體晶片大缺貨，改變今年市場的淡旺季節奏，今年第4季可能成為國內IC設計龍頭聯發科（2454）的相對淡季。不過，聯發科今（27）日強調，新晶片在客戶端進展順利，罕見提早喊出明年營收可望持續成長。

聯發科於上次法說會宣布今年營收將年成長40%，今（27 ）日宣布上調年度營收目標，調至年成長45%以上，拉升5個百分點，全年營收達到新台幣4,671億元（超過170億美元）以上。

在外界關心的毛利率部分，聯發科預估今年毛利率可達到原先44%到46%目標範圍的上緣，並預期200億美元目標將指示可待。

聯發科指出，上修全年營收成長預估值，主要受惠於四大產品類別健康的市場需求以及在5G、WiFi 6與ARM架構CPU等技術領先的優勢。由於聯發科上半年營收為2,336.86億元，第3季預估在1,257億~1,319億之間，代表第4季營收超過1,077.14億元至1,015.14億元。

對照聯發科今年各季的營收分布，第1季營收為1,080.33億元，第2季1,256.53億元，第3季預估落在1,257億到1,319億之間，代表第4季營收超過1,077.14億元至1,015.14億元。

從聯發科今年各季走勢來看，第4季將成為相對淡季，主要還是受到半導體產能緊缺、晶片缺貨的影響。

雖然市場高度關注智慧型手機市況的變化，但聯發科認為市況沒有改變，並提前喊出進入5G旗艦機市場進展順利，明年營收可望持續成長。

聯發科指出，旗艦晶片採用最先進的旗艦ARM v9核心及台積電（2330）4奈米製程，擁有領先產業的超低功耗能力、AI與多媒體的優異表現以及獨家天機5G開放架構，將於2022年第1季量產，目前已與多個客戶進展順利，技術能力廣受肯定。

聯發科認為，旗艦產品預計將成為聯發科5G下一波的成長動能，同時，全球數位轉型大趨勢將持續推動聯發科中長期成長。

聯發科指出，全球數位化已成為接下來推動半導體成長最重要的大趨勢，該公司長年於關鍵技術的投資，早已在5G、WiFi 6、GPON、ARM-computing、高速傳輸Serdes、電源管理等領域做好完整布局，並與全球運營商與主要品牌客戶緊密合作，推動中長期成長。

聯發科 營收

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