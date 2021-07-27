聯發科上修全年營收預估 明年股利62元起跳

國內IC設計龍頭聯發科（2454）今（27）日舉行線上法說會，副董事長暨執行長蔡力行宣布上調全年營運展望，今年營收將比去年成長45%，較前一次預估值多出5個百分點；毛利率可望達目標區間的高標，即46%。

聯發科這次同步重申高股利題材，由於該公司上季上調現金股利配發率至八成，以彭博社市場分析師平均對今年每股盈餘預估新台幣58元計算，再加上之前承諾的16元特別現金股利，明年每股現金股利有機會新台幣62元起跳。

聯發科指出，這項股利政策除了較今年大幅增加外，以近期股價計算，現金殖利率更是超過6%，從現金配發金額、金額成長幅度、殖利率或獲利規模皆深具長期投資價值。

聯發科於上次法說會已宣布今年全年營收將年成長40%，剛剛宣布上調年度營收目標，調至年成長45%以上，達到新台幣4,671億元（超過170億美元）以上；毛利率可達到原先44% 到46%目標範圍的上緣，並預期200億美元目標將指示可待。

聯發科指出，上修全年營收成長預估值，主要受惠於四大產品類別健康的市場需求以及在5G、WiFi 6與ARM架構CPU等技術領先的優勢。

由於聯發科上半年營收為2,336.86億元，第3季預估在1,257億~1,319億之間，代表第4季營收超過1,077.14億元至1,015.14億元。