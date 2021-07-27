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長榮盤中連十筆313張跌停賣單 市場戲稱「閃一閃」

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導

貨櫃三雄（27）日持續往下探底，早盤開低走低，跌破前波低點，長榮（2603）及陽明（2609）季線失守，盤中亮燈跌停，長榮更在12時22分連續成交十筆313張的跌停賣單，市場戲稱是要「閃一閃」，也有人說是「大家該散了」。

航運股今日重挫，占大盤成交比重31.6%，類股收跌6.71%，跌幅居各類股之冠，貨櫃三雄重挫，長榮以133.5元開低走低，收在跌停126.5元，下跌14元，成交量51萬7,432張，居個股之冠。

長榮重挫，午盤過後約在12時22分，出現連續十筆的跌停成交賣單，單筆賣出張數都是313張，引來市場人士關注，有人戲稱，可能是暗示該「閃一閃」，快點逃的意思，也有人說是「該散了」，暗示貨櫃股人氣退潮中。

陽明以130.5元開出，終場收在跌停122.5元，下跌13.5元，成交量達33萬2,621張，居個股成交量亞軍，僅次於長榮。

萬海（2615）以207元開低，一度下滑至198元，跌破前低但仍守住季線，終場收在205元，下跌11.5元，跌幅5.31%，成交量15萬1,158張；統計萬海從7月1日的盤中高價353元下跌以來至今日低點，共跌掉155元，跌幅43%。

長榮在7月6日盤中衝上233元高價，股價跌到今日，已跌掉106.5元，跌幅45%；陽明在7月7日盤中創下234.5元天價，統計至今日，已下跌112元，跌幅47%。

長榮 陽明

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