航運股疲軟潰散人氣 台股跌133點收17,269點

台股加權指數今(27)日收盤指數17,269.87點，下跌133.69點、跌幅0.77%，成交量5,048.94億元。櫃買指數貨今日下跌4.17點、跌幅1.86%，收盤指數219.79點，成交量1,216.87億元。貨櫃三雄的弱勢再度引發投資人疑慮，強勢的中小型股也遭到波及，櫃買市場今日走勢亦疲軟。

盤面聚焦的貨櫃三雄股今日持續走勢疲軟，盤中亮燈跌停引發投資人有融資斷頭賣壓出籠，甚至會引起資金需求的連鎖效應，因此，其他強勢類股也遭到波及，尤其是近期強勢的中小型電子股。今日大盤的資金量能有五成在電子股，航運股占三成左右，但航運類股指數跌幅約6%，其他如玻陶指數跌逾3%，電機電纜、生技化學、鋼鐵及觀光類股指數跌幅也超過1%。

櫃買市場方面，航運及化學類股跌幅超過3%之外，電子通路跌幅也超過3%，光電類股跌幅逾3%、半導體及電子零件類股也下跌超過1%。

第一金投顧表示，台股創下歷史新高 18,034 點後漲多拉回，屬於正常現象。時間進入第3季旺季，績優股、蘋概股、業績創高股將脫穎而出，投資優先選擇第3季、第4季會成長，以及明年將比今年成長的產業。目前盤面熱絡的鋼鐵、航運短線漲多，短線套牢籌碼眾多，需要時間整理，建議觀望。

第一金投顧說，投資人審慎檢視手上持股基本面數字及未來展望，執行汰弱留強，布局第3季仍會向上的個股，績優股整理中將是買點，選股由業績成長強勁、且法人站在買方績優個股優先；目前半導體、半導體設備、蘋概股、Miniled、驅動 IC、快沖 IC、MCU、車用半導體等產業展望樂觀，可從相關龍頭個股布局。盤面資金於個股間輪流策動可望延續，可偏多操作，但須控制好資金水位與風險。