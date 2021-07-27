國泰全球智能電動車ETF 獲准追募195億

電動車需求強烈，引發「電池荒」風暴，特斯拉執行長馬斯克近期直言供貨商給多少，特斯拉就買多少。國泰投信ETF團隊主管鄭立誠表示，這場「電池荒」來得讓市場意外，主要是因新能源車的成長速度尤其中國市場高於預期，以致電池廠腳步沒跟上，看似凸顯出電動車產業的電池荒問題，但事實上卻也隱含著這場電池荒未來將引爆龐大商機。

目前國內已有兩家業者先後推出與電動車產業相關的主題型ETF，且時間點都抓在今年7月，先是國泰投信推出國泰全球智能電動車ETF（00893），以及富邦投信在本周開募的富邦未來車ETF（00895），這兩檔或多或少都有投資到電池供應鏈，但投資比重有所不同。

法人觀察，國泰全球智能電動車ETF有先占優勢，因其是台灣第一檔，也是全球首檔完整聚焦電動車上中下游的產業鏈，有20%持股投資在電動車電池供應鏈，涵蓋鋰電池、新能源電池的生產製造，以及相關礦產開採供應商。

根據集保結算所統計，國泰全球智能電動車ETF上市三周（截至7月23日）股民已突破12.4萬人，今（27）日更拿到追加募集額度195億，而此追募熱況也帶動其他業者跟進。

富邦投信也在今日募集富邦未來車ETF，指數成分股中雖也有投資生產電池周邊料件的公司，持股比重約3-5%。不論如何，兩者同樣都是看到電池荒帶來的產業商機。

根據產業經濟與趨勢研究中心IEK預測，明(2022)年，全球電動汽車對電池的需求達480千兆瓦時（GWh），這樣的需求將逐年擴大，預估未來十年電池需求量將從2020年從不到200GWh飆漲至3000GWh，增幅逾21倍。

國泰全球智能電動車ETF基金經理人游凱卉表示，電動車需求端強烈，動力電池作為新能源汽車的心臟，預料在各國政府大力扶植智能電動車產業的政策下，電動車及其衍生的動力電池供應鏈需求將持續引爆，而目前市場普遍看好「電池荒」將再掀一波率電動車產業商機，投資布局應趁早，才有望抓到電池荒提前點燃的長線契機。