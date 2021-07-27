SK海力士看好記憶體下半年 相關個股盤中表現強勢

全球第二大記憶晶片製造商南韓SK海士力，上季獲利較去年同期大增38%，優於市場預期且該公司持續看好今年下半年的記憶體市況，受到SK海力士的財報表現及對後市展望正向激勵，今（27）日台股指數下跌，但記憶體相關個股表現相對強勢，包括南亞科（2408）、華邦電（2344）等股逆勢上漲。

SK海士力表示，上季（4到6月）營業利益成長38%至2.7兆韓元（23億美元），寫下2018年第4季以來最高單季獲利，第2季營收年比成長20%至10.3兆韓元，優於分析師預期。

此外，對於產業後市，SK海士力則是表示，今年DRAM晶片市場需求會成長20%以上，固態NAND需求成長幅度可達35%到接近40%。

由於SK海力士的業績表現優於市場預期，同時，該公司也持續看好下半年及全年市況，今日台股指數一度下跌逾120點，在電子股普遍下跌之下，記憶體相關個股整體表現相對強勢，包括記憶體股南亞科及華邦電均是一度逆勢上漲，另外，記憶體模組廠個股，包括宜鼎（5289）、品安（8088）及十銓（4967）等股也是逆勢上漲表現。