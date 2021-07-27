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國巨需求樂觀 法人目標價上修喊820元

經濟日報 / 記者趙于萱／即時報導

被動元件大廠國巨（2327）公布第2季每股純益（EPS）12.81元，優於市場預期，摩根大通評論重申880元的市場最高目標價外，一家大型投顧也上修到「八字頭」820元，但保守派的滙豐喊「持有」不變，主要不看好MLCC價格進一步上漲，目標價反映財報優於預期，略自440元上修到560元。

摩根大通表示，國巨上一季獲利符合該券商預期，但高於市場預測，主要來自被動元件價格高檔及國巨產能利用率持續拉升。展望第3季，國巨預期營收較第2季提升，毛利率表現持穩；其預測第3季營收約季增3-5%，毛利率受惠產品組合優化及報價溫和上調，仍有高於財測的機會。

國巨也提到，2022年被動元件市況保持健康，電阻到電容等需求成長5-10%不等，摩根大通表示，考量國巨併購擴張，營運成長性將優於產業，伴隨車電需求爆發，國巨高雄廠規劃再擴產四到五成來生產車用MLCC，中長線動能樂觀，重申看好今、明年EPS提升到47元、54元。

大型投顧則樂觀國巨受惠5G、物聯網、伺服器等趨勢發展，MLCC、晶片電阻動能旺盛，配合鉭質電容、無線元件回補需求強勁，主要被動元件庫存低檔，今、明年EPS成長到47元、51元。

國巨 被動元件

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