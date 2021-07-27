大摩目標價喊230元 景碩盤中賣壓湧現逆勢挫

IC載板供不應求，景碩（3189）公布第2季財報優於預期，摩根士丹利、高盛證券均表示，由於景碩將迎接iPhone拉貨高峰及英特爾、超微晶片問市的汰換循環，下半年旺季預期旺上加旺，使長線獲利有進一步上修空間，為此分別將景碩目標價上調到230元、227元，再度改寫市場對景碩的高價預測。

另大型投顧更新景碩動態，也對下半年展望高度肯定，目標價自131元大幅上修到230元。景碩這波上漲以來，內外資上修不斷，但27日盤中股價反向表態，押寶財報的買盤了結，使跌幅擴大到7%，表現劣於大盤。

摩根士丹利表示，景碩第2季毛利率成長到27.1%，創2015年第4季29.5%以來季度最佳，最大因素是IC載板供不應求，帶動景碩產品組合優化及漲價效益提高，接下來進入蘋果、英特爾拉貨高峰，ABF載板供給缺口預期進一步擴大，有利景碩單價再提升；而不論ABF或BT載板能見度都延伸到11月。

摩根士丹利預期，景碩第3季營收較第2季成長9%，毛利率挑戰27.5%。明年ABF載板持續供不應求成共識，全年單價預估上調5-10%，推算景碩今、明年每股純益（EPS）可從原先預估的5.6元、8.5元，提升到6.3元及9元。

高盛則認為，英特爾和超微運算晶片推出，有利景碩伺服器和PC載板調漲到明年，更長線包括輝達、賽靈思等晶片大廠對載板的需求也很強勁，使整體ABF載板交期從今年初的9個月，拉長到一年以上，景碩未來幾年也有積極擴產計畫，營運提升可期。今、明年EPS上調為6.8元、10.4元。