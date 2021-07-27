高價股反彈速度快 小資投資有撇步

今(2021)年以來，小資族零股交易最熱門的十大個股，除了航運股占四檔外，其餘六檔全都是股價200元以上且股價排名前百高的個股。為幫助小資族全面網羅獲利前景佳、競爭力強的高價股，中信投信推出中信小資高價30 ETF（00894），為首檔聚焦高價股、零股熱門標的基金，今(27)日起至7月30日盛大開募。

中信小資高價30 ETF經理人張逸敏表示，該基金追蹤的特選小資高價30指數，其成分股的平均股價高逾700元，就台灣上市櫃股票的股價分布來說，等於買進排名前百分之一「PR99」的優等生；這類的高價股通常為該產業霸主；舉例而言，成分股之一的台積電（2330）為晶圓代工龍頭、聯發科（2454）為IC設計龍頭、亞德客-KY（1590）為工具機龍頭，富邦媒（8454）為電商龍頭、儒鴻（1476）為紡織業龍頭…等，換句話說，中信小資高價30 ETF雖然指數設計是追蹤高價股，但由於高價股的特殊競爭力，以及指數篩選時著重的ROE成長率，使出線的成分股多數為跨產業的龍頭代表。

張逸敏說，龍頭股通常以法人、外資、國外主權基金持有，股本相對小，對市場變化相對敏感，多頭時跟漲動能強勁，跌深反彈的力道也蘊含衝勁。例如，近期台股受國際情勢影響，大盤於20日跌破月線，21日、22日微幅回升；台灣加權指數回溫0.2%，特選小資高價30指數繳出1%的漲幅，從歷史統計數據來看，高價股的彈升幅度幾乎都較大盤快。

根據彭博統計，過去三年台股波段跌幅大於5%時，特選小資高價30指數由谷底回復高點天數相對較短。例如，去年3月新冠疫情初爆發，台股大跌24.4%，台灣加權指數耗時54天回到起跌點，特選小資高價30指數僅花42天；或是2019年6月中美貿易開戰，台股波段跌幅達7.2%，台灣加權指數32天後回到起跌點，特選小資高價30指數僅花費16天。

中信投信說，特選小資高價30指數，其篩選條件兼顧高股價、零股熱門標的及公司財務品質，其成分股若各買一張，交易金額將超過2,000萬元，於基金募集期間只要1萬5千元就能買進市場具競爭力的千金股、產業龍頭，既有助小資族掌握台股多頭動能，也兼具分散風險的功能。