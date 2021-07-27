快訊

第4輪已開放！不用再等疫苗簡訊了 直接上預約平台預約就成功

東奧桌球／男單首戰輕騎過關 林昀儒晉級16強

高價股反彈速度快 小資投資有撇步

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
高價股谷底反彈動能強勁。資料來源：彭博
高價股谷底反彈動能強勁。資料來源：彭博

今(2021)年以來，小資族零股交易最熱門的十大個股，除了航運股占四檔外，其餘六檔全都是股價200元以上且股價排名前百高的個股。為幫助小資族全面網羅獲利前景佳、競爭力強的高價股，中信投信推出中信小資高價30 ETF（00894），為首檔聚焦高價股、零股熱門標的基金，今(27)日起至7月30日盛大開募。

中信小資高價30 ETF經理人張逸敏表示，該基金追蹤的特選小資高價30指數，其成分股的平均股價高逾700元，就台灣上市櫃股票的股價分布來說，等於買進排名前百分之一「PR99」的優等生；這類的高價股通常為該產業霸主；舉例而言，成分股之一的台積電（2330）為晶圓代工龍頭、聯發科（2454）為IC設計龍頭、亞德客-KY（1590）為工具機龍頭，富邦媒（8454）為電商龍頭、儒鴻（1476）為紡織業龍頭…等，換句話說，中信小資高價30 ETF雖然指數設計是追蹤高價股，但由於高價股的特殊競爭力，以及指數篩選時著重的ROE成長率，使出線的成分股多數為跨產業的龍頭代表。

張逸敏說，龍頭股通常以法人、外資、國外主權基金持有，股本相對小，對市場變化相對敏感，多頭時跟漲動能強勁，跌深反彈的力道也蘊含衝勁。例如，近期台股受國際情勢影響，大盤於20日跌破月線，21日、22日微幅回升；台灣加權指數回溫0.2%，特選小資高價30指數繳出1%的漲幅，從歷史統計數據來看，高價股的彈升幅度幾乎都較大盤快。

根據彭博統計，過去三年台股波段跌幅大於5%時，特選小資高價30指數由谷底回復高點天數相對較短。例如，去年3月新冠疫情初爆發，台股大跌24.4%，台灣加權指數耗時54天回到起跌點，特選小資高價30指數僅花42天；或是2019年6月中美貿易開戰，台股波段跌幅達7.2%，台灣加權指數32天後回到起跌點，特選小資高價30指數僅花費16天。

中信投信說，特選小資高價30指數，其篩選條件兼顧高股價、零股熱門標的及公司財務品質，其成分股若各買一張，交易金額將超過2,000萬元，於基金募集期間只要1萬5千元就能買進市場具競爭力的千金股、產業龍頭，既有助小資族掌握台股多頭動能，也兼具分散風險的功能。

高價股 台股

延伸閱讀

台股熱錢 買小不買大

台股基金十強 夠利

最牛一輪／廣宇帶勁 中信11喊衝

台股量縮走低 終場下跌169點收17,403點

相關新聞

跌深半年報意外黑馬：面板、板卡

萬寶投顧蔡明彰強調，本週最影響台股兩件事，為聯準會FOMC會議及企業法說財報。

從車用電子到IC設計 法人下一個瞄準哪裡？

萬寶投顧王榮旭表示，7月26日大盤大跌168點，電子指數沒有跌，主要跌在金融及傳產，中國傳出擴大產業監管及嚴格打房，陸港股大跌，這可能加速資金從上半年大漲的傳產原物料股流出，反觀美股強勢創高，與美股連動性高的電子...

LED後的新藍海-MINI LED

指數今年屢創新高，盤面上也熱鬧滾滾，從一開始的晶圓代工台積電(2330-TW)、聯電(2303-TW)，到面板友達(2409-TW)、群創(3481-TW)、彩晶(6116-TW)，乃至航運三雄萬海(2615-TW)、長榮(2603-TW)、陽明(2609-TW)，鋼鐵人中鴻(2014-TW)、燁輝(2023-TW)後，資金開始轉向電子...

貨櫃三雄壓盤 台股小跌8點開在17,394點

美股三大指數續創歷史新高，台股今（27）日開盤卻小跌8點，開在17,394點，早盤在台積電（2330）、聯電（2303）...

內外資狂讚喊近800元 瑞昱早盤暴漲飆天價

網通晶片廠瑞昱（2379）第2季財報報捷，上一季毛利率高達50%，且展望PC、網通需求持續強勁，法人財測猛升，包括一家大...

貨櫃三雄早盤破前低 長榮、陽明季線失守

貨櫃三雄今（27）日續往下探底，早盤開低走低，跌破前波低點，長榮（2603）及陽明（2609）季線失守，成交量分居上市個...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。