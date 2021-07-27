快訊

奧運桌球摘銅 網爆「台南市府剝奪資源 逼鄭怡靜轉籍北市」

北野武之怒與AKIRA：東奧消失的「重生開幕」？

櫃買中心：友銓今起預收款券

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

櫃買中心公告，友銓（5321）自7月27日起預收款券並管制撮合作業。

友銓因連續3個營業日達櫃買中心公布或通知注意交易資訊暨處置作業要點第四條第一項第一款經櫃買中心公布注意交易資訊，自7月27日起10個營業日(7月27日至8月09日，如遇休市、有價證券停止買賣、全日暫停交易則順延執行)改以人工管制的撮合終端機執行撮合作業(約每5分鐘撮合一次)。

櫃買中心說，各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券數量單筆達10交易單位或多筆累積達30交易單位以上時，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。信用交易部分，則收足融資自備款或融券保證金。但信用交易了結及違約專戶委託買賣該有價證券時，不在此限。

櫃買中心 融券

延伸閱讀

個股當沖過熱 列交易警示

統一亞洲半導體ETN 今上櫃掛牌

台蠟、倚強科、建榮、創惟及研通 今日起預收款券

典範、德微等股票 14日起預收款券

相關新聞

從車用電子到IC設計 法人下一個瞄準哪裡？

萬寶投顧王榮旭表示，7月26日大盤大跌168點，電子指數沒有跌，主要跌在金融及傳產，中國傳出擴大產業監管及嚴格打房，陸港股大跌，這可能加速資金從上半年大漲的傳產原物料股流出，反觀美股強勢創高，與美股連動性高的電子...

27日起 個股當冲比逾六成將警示

你今天沖了嗎？當沖交易已成為台股主流，當沖占比動輒高達五、六成，台股部分高當沖比個股波動劇烈引發關注，證交所和櫃買中心昨...

大立光 8月10日除息

大立光昨（26）日召開董事會，決議8月10日除息，每股配發91.5元現金股利，並公告8月25日召開股東常會，同時將捐助3...

台股熱錢 買小不買大

受市場擔憂美國聯準會將召開利率決策會議、大陸加強監管網路類股及教育類股等因素影響下，昨（26）日集中市場開高走低，資金順...

國泰電動車ETF 人氣火

臺灣證券交易所表示，今年已有五檔ETF新掛牌，其中，含7月上市的國泰智能電動車ETF（00893）在內，有三檔主要連結國...

信邦營運 正向評級

受原物料上漲、匯率不利及運費高漲等衝擊，信邦（3023）公布第2季財報低於市場預測，大和資本表示，雖短期雜音影響信邦營運...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。