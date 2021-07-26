國巨第2季毛利率41% 優於市場預期

被動元件大廠國巨（2327）今（26）日受邀參加外資法人舉辦線上法人說明會，在高階產品比重提升之下，國巨第2季毛利率站上4字頭至41%，優於市場預期，較上季增加1.9個百分點，董事長陳泰銘表示，國巨毛利率長期可望站穩40%以上。

陳泰銘指出，以國巨內部定義來看，一般標準品毛利率在30%以下，高階品35%以上，一線客戶則在35-38%區間，長期隨著高階品比重持續上升，整體毛利率將站穩40%以上。

陳泰銘強調，公司的營運策略，將持續聚焦在車用、工業、醫療、航太、IoT及資料庫中心等領域，目前車用產品占比約18%，由於電動車及自駕車等需求暢旺，公司目標是3年內車用產品占比達22%，2023年時特殊高階產品佔比能達到80%，標準型產品占比降至20%。

針對產業景氣，陳泰銘說明，國巨目前標準產品訂單能見度約3個月，高階產品可達8-10個月，訂單出貨比（B/B Ratio）維持1.5，庫存在60天的合理水位之下。

另外，國巨在併入基美、普斯、奇力新（2456）後，綜效出現，公司看好整體成長幅度將高於產業水準；高雄廠除國巨MLCC外，亦擴基美MLCC，同時車用、工規等特殊品比重上升。