當沖客注意 個股當沖比率過高將列警示

當沖交易已成為台股主流，當沖占比動輒高達5、6成，證交所和櫃買中心今天宣布，為提醒投資人注意交易風險，將修正公布注意交易資訊警示制度，將有價證券最近一段期間當日沖銷成交量占總成交量比率明顯過高者納入規範。新制因為牽涉資訊系統修正，將自8月27日起實施。

證交所指出，為強化有價證券當沖的管理，提醒投資人注意交易風險，增訂公布注意暨處置作業之管理機制，新增公布注意條款為，一、有價證券當日之前一個營業日同時達下列各款情事者，公布注意交易資訊：最近六個營業日之當日沖銷成交量占最近六個營業日總成交量比率超過60%、當沖成交量占該日總成交量比率超過60%。

二、新增處置條款：對因連續三個營業日或連續五個營業日發布注意交易資訊，而經採處置措施之有價證券，在發布注意交易資訊期間，又達新增當沖百分比標準，經公布注意交易資訊，該有價證券處置期間為12個營業日。

櫃買中心也同步宣布，這次修訂內容主要針對最近六日（從當日之前一個營業日起）的當沖成交量占最近六日（從當日之前一個營業日起）總成交量比率超過60%，且當日之前一個營業日當日沖銷成交量占該日總成交量比率超過60%，對外公布注意交易資訊；如該股票在短期間發生連續價量異常達處置標準（連續三個營業日或連續五個營業日達公布資訊標準而發布處置措施），且在處置基數計算期間，同時達當沖異常達公布注意交易資訊者，則處置措施採行期間為12個營業日。

證交所與櫃買中心表示，相關條文修訂在陳報主管機關核准後公告市場周知，並配合修正相關系統程式後，預計8月27日實施。