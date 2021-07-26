外資賣超183.54億 這三類股居賣超前十大
台股今（26）日開低走低，收17,403.56點，三大法人同步賣超，尤以外資賣超183.54億元最高，賣超前十大個股中，金融股高達5檔，另有3檔航運股及2檔鋼鐵股，賣超冠軍為富邦金（2881），外資單日賣超25,797張。
台股今日下跌169.36點，三大法人賣超209.15億元，其中外資賣超183.54億元，投信賣超5.72億元，自營商賣超（合計）19.88億元。
統計外資賣超前十大依序是富邦金、開發金（2883）、長榮（2603）、華航（2610）、長榮航（2618）、台新金（2887）、國泰金（2882）、中鋼（2002）、中鴻（2014）、臺企銀（2834）。
統計外資買超前十大則依序是聯電（2303）、欣興（3037）、期街口布蘭特正2、華邦電（2344）、矽統（2363）、英業達（2356）、廣宇（2328）、矽格（6257）、華泰（2329）、和鑫（3049）。
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