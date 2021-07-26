特斯拉持股逼近20% 富邦未來車27日起募集

富邦投信明（27 )日起募集富邦未來車ETF（00895），發行價15元，訴求不只電動車，還包括未來移動場景。相對國泰智能車較偏重電動車，富邦未來車是電動車、傳統車廠並重，但如以電動車指標企業-特斯拉持股占比比較，富邦未來車高達19.61%，高於國泰智能車的15%。

富邦未來車ETF每半年調整一次持股，目前前十大持股依序是特斯拉(19.61%)、台積電（2330）(18.84%)、微狄亞視訊(18.6%)、豐田汽車(6.31%)、超微(4.24%)、通用汽車(3.06%)、義大利國家電力(3%)、蔚來汽車(2.69%)、優步汽車(2.45%)、本田汽車(2.14%)。富邦未來車ETF基金擬任經理人蔡宗勲表示，目前與台股相關的個股除台積電外，還有聯發科（2454）。

對於富邦未來車ETF投資展望，蔡宗勲表示，未來移動場景三大趨勢是零排放、零事故、零使用權，從而衍生電動車、無人駕駛、車聯網等新型態運輸模式、共享經濟等等四大商機。

蔡宗勲指出，每年有135萬人死於道路交通事故，透過自動輔助駕駛，可形塑零事故交通環境，先進駕駛輔助系統將成為未來汽車的標準配備，預計到2050年自動駕駛將創造7兆美元的「乘客經濟」商機。2025年起，歐美政府將逐步禁止燃油車的銷售，各國政府對電動車基礎建設的推動與對電動車的補助將加速未來車市場發展，2040年電動車產值預計將達2.1兆美元，成為繼手機之後的新藍海。

對於為何不只投資電動車品牌，還納入傳統車廠？蔡宗勳表示，傳產車廠目前也處於轉型階段，根據研究指出，2025年時，福斯將是電動車第一大品牌，特斯拉是第二大品牌，故於傳統車廠轉型階段介入投資是符合投資趨勢的。

至於零使用權的部分，蔡宗勲進一步指出，透過分享、與互聯網驅動的新商業模式，共享經濟將可使效益最大化，預計到2026年全球共享經濟產業總營收將來1.18兆美元，2021至2028的預估年複合成長率將為25.18%，兆元商機浮現；共享經濟發展趨勢尤其在大都會區與年輕世代上最為明顯，預估至2040年，共享自動駕駛汽車可能佔車輛行駛里程的一半；在汽車銷售方面，預估將佔美國城市新車銷售量的70%以上。而共享經濟正是「富邦未來車ETF」有別於市場上類似商品的最大特色。

蔡宗勲表示，「富邦未來車ETF」追蹤的「MSCI ACWI IMI精選未來車30指數」，為MSCI Limited前瞻主題指數(MSCI Thematic Indexes)系列之一。MSCI前瞻主題指數係由MSCI研究團隊透過大科技大趨勢(Megatrend)之研究與觀察，發掘世界脈動，掌握前瞻趨勢，確定長期技術革命之『未來移動(Future Mobility)』關鍵主題。此外，再與外部產業專家共同組成委員會，依未來移動主題設定「子主題」如，從不同角度捕捉趨勢，定期調整。

蔡宗勲強調，富邦未來車ETF不僅具備產業王牌A.C.E.S，還具有四大投資王牌A.C.E.S：關鍵趨勢(A Changing World)、全面掌握(Comprehensive)、主題專業(Experts)，以及系統挑選(Systematic)，為投資人打造了一檔雙王牌的AA投資組合，可輕鬆掌握未來移動上中產業巨擘。