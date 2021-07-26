大立光8月10日除息 配發91.5元現金股利

大立光（3008）今日召開董事會決議將於8月10日除息，每股配發91.5元現金股利，同時預計8月25日召開股東常會，並捐助3,000萬元成立財團法人大立光電公益基金會。

大立光將去年度盈餘配發率拉高至50%，創歷史新高，也改寫台股新猷，打破連七年配發率低於四成的往例，配發率為11年來新高。

另一方面，今年大立光股東會擬修改公司章程，改為每半年配發股利，該議案若順利過關，今年抱股到年底的股東不僅可享受去年度股息91.5元之外，最快今年第4季還有機會分得上半年盈餘。

外界解讀，大立光改為每半年配發股利，應為吸引長期投資人、大型投資法人機構或壽險基金長期持有；最重要的是，有助於增加股價穩定性。大立光26日股價收2,990元，下滑30元。