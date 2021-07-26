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杜康-DR下市把台灣人當韭菜？證期局：四種方式處理

經濟日報 / 記者葉憶如／台北即時報導

新加坡、台灣雙掛牌的杜康-DR（911616）將在8月31日下市，卻不打算依當初公開承諾，以每股淨值4.5元無限買回，而打算用依下市前市價原價兌回，已連四日無量跳空重創，今（26）日再跌停市價僅剩2.55元，立委郭國文今（26）質疑，「簡直把台灣股民當韭菜，種完就收割」，要求金管會硬起來。金管會今日下午表示，會依四大方式積極處置，一定會密切關注其後續進度。

證期局副局長蔡麗玲今日下午表示，這個案子台灣證交所已在處理中，目前處理方式有四。一是先跟杜康-DR溝通，既然當初有此承諾義務，證交所已發函公司應該依淨值買回承諾辦理；二是台灣證交所也同步發函會杜康-DR原掛牌的新加坡交易所，看它們會如何處理。

蔡麗玲說，第三種方式，是若杜康-DR的投資人願意用原股兌回方式，台灣證交所也已研議要幫投資人降低手續費，目前正在討論中。第四點是若最後杜康-DR不願依原承諾以淨值無限買回，涉及跨海訴訟，證交所也將請投資人保護中心協助，儘速研議成案，金管會將會密切後續處理結果，以保障台灣投資人權益。

DR指的是第二上市櫃股票，杜康-DR先在新加坡交易所上市，2017年才在台灣掛牌上市。杜康原本是一家白酒公司，後來因營運不善，賣掉杜康酒業改賣奇異果，營收將因而減少超50％，而達到下市標準。當初杜康上市承諾書中載明若下市將淨值買回，但近日股東卻收到通知，只能選擇原股兌回、原股兌回賣出或在下市前出售等三種方式。

郭國文表示，杜康集團號稱是「中國白酒領導品牌」。當年風光上市，如今卻因經營不善即將在台股下市，但荒唐的是不願對與股東當初公開簽署的承諾「淨值買回」負責，將我國法律為無物，可惡至極。據了解，目前已有投資人自行成立「杜康自救會」共約400人，自救會紛紛向立委、金管會、證交所陳情。自救會希望證交所不予同意杜康和興農（1712）換股，或要求杜康需用目前淨值4.5元台幣買回杜康DR，才能保障投資人權益。不過蔡麗玲說，杜康-DR換股案，5月已經股東會同意，這部份程序上沒有問題。

郭國文說明，這些投資人不可能選擇原股兌回，因為杜康仍在新加坡交易所上市，雖然表面上是「等值兌換」成新加坡的持股，但股民為此還要在新加坡開證券戶，承擔「匯兌損失」及辦理過程中的股價震盪。

郭國文表示，雖杜康還提供了委託券商直接兌回後賣出的選項，但事實上並沒有降低上述風險，風險還是由全由投資大眾自行承擔。他認為杜康淨值買回才是最好的選項。

至於自救會認為，杜康-DR在台上市，用一股換20元圈走了台灣投資人20多億元台幣，如今中國杜康控股卻賣掉杜康酒業，換股淨值僅4分之1的水果農產（中國興農科技），認為興農發展和當初杜康TDR上市時的業務也不同，淨值差距大。自救會希望證交所不予同意杜康和興農換股，或要求杜康需用目前淨值4.5元台幣買回杜康DR，才能保障投資人權益。

證交所 新加坡

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