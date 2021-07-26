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短線投資人下車？富邦金、國泰金貼息

經濟日報 / 記者葉憶如／台北即時報導

投資人賺完現金股利就跑？富邦金（2881）、國泰金（2882）二大壽險金控今（26）日除息首日，雙雙開小高後隨大盤走弱而一路下跌，終場分別下跌4.27%及2.77%，陷入貼息窘境。

國泰金今日除息2.5元，參考價為57.8元，開盤後一度企圖填息，但最高只漲至58.7元，僅填息36%，就引爆套利賣壓出籠，終場收在56.2元，應聲跌破月線位置，成交量達到8萬3,352張，顯示賣壓不小。

富邦金今日除息3元現金股利，同樣是開小高走低，最高一度漲至82.7元，相距參考價只上漲0.7元，終場卻收在78.5元，勉強守住月線77.51元位置。但距離上周五收盤時的高價85元，差距來到6.5元。單日成交量亦來到7萬7,684張，亦較前一日明顯增加。

台新投顧副總黃文清表示，今日富邦金、與國泰金雙雙貼息演出，只是短線投資人下車而已，因為這二檔在除息前股價已大漲一段，除息股價後會整理一下很正常。

據統計，國泰金股價這波段從7月9日低點上漲，至除息前一交易日為止，股價上漲了12.5%，今年以來股價亦已上漲了42.7%。

至於富邦金波段漲幅更明顯，6月下旬起漲以來已上漲21%；今年以來漲幅更高達81.8%。黃文清認為，今年以來二檔在除息前都有顯著漲幅，因此有可能部份套利投資人選擇下車，此外稍晚可以留意一下外資動態，是否策略上賣出2檔個股入袋，導致今年二檔都有明顯跌勢。

不過黃文清強調，從整個投資、景氣面角度，還是非常看好金融股後市，尤其是政府即將要提出振興消費券，相關方案有助下半年第四季景氣開始回升，出口本來就不錯，內需就看政府激勵，今年GDP成長不錯，投資市場方面，美股又創新高 。

此外，黃文清也分析，一般金融股投資人相對保守，過去觀察會有一定比例投資人，大約六、七成左右，可能會等到拿到股息之後「再投資」，但也有一部份拿股息留一些後，會依需要來做日常消費使用。不過他認為金融存股族不致於在上周五參與除息後，今日就選擇賣出，大多數還是會選擇長期投資較多，今日賣壓部份是短線套利，一部份則要觀察法人動態。

除息 國泰金

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