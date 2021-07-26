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航運股重挫台股收跌169.36點 三大法人賣超209.15億

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導
台股示意圖。 聯合報系資料照片／記者林俊良攝影
台股示意圖。 聯合報系資料照片／記者林俊良攝影

台股今（26）日開低走低，航運股重挫，權王台積電（2330）翻黑，拖累指數下跌，回測17,400點關卡，終場以17,403.56點作收，下跌169.36點，成交量4,556.46億元；三大法人賣超209.15億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超183.54億元，投信賣超5.72億元，自營商賣超（合計）19.88億元，其中自營商（自行買賣）賣超9.46億元，自營商（避險）賣超10.41億元。

台股今日以17,554.93點開低，早盤一度翻紅至17,637.36點，台積電開高走低收黑，貨櫃三雄跌勢沈重，航運股跌幅6.84%、玻陶、造紙股跌幅也逾3%，電子股翻黑，大盤指數上攻乏力再往下回測17,400點關卡，終場收17,403.56點，跌幅0.96%。

自營商 台積電 台股 航運股

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