台股量縮走低 終場下跌169點收17,403點

由於今（26）日美股期貨電子盤、陸、港、韓股都呈現下跌，且陸港股市跌幅在3%以上，亞洲股市僅日股走揚，台股量縮並且開高走低，而運輸、造紙等原物料族群成為壓盤重心，導致指數再度回測17,400關卡，並且收在最低點，終場下跌169點，收在17,403點，成交量能明顯銳減，僅4,556億元。

盤面上，人氣鎖定中小型股，包含：晶宏（3141）、碩禾（3691）、創惟（6104）等攻上漲停板，帶動櫃買指數持續表現強勢，終場上漲3.19點，收在223.96點，再創波段新高。

此外，LED族群也是逆勢上漲的焦點，長科（6548）*、光磊（2340）、宏齊（6168）、榮創（3437）等等紛紛亮燈漲停。法人指出，LED族群受到美國、韓國，以及中國大陸各大電子品牌業者，都在今年陸續推出Mini LED背光顯示產品，帶動今年LED相關業者如點測機/分選機、設備業務去年大幅成長，加上近期奧運題材，未來蘋果手機需求也有機會導入，挹注相關廠商表現。

在權值股方面，台積電（2330）由紅翻黑、貨櫃三雄跌幅在6%以上、金控雙雄貼息表現下，拖累大盤指數走低，而聯電（2303）為少數表現強勢的大型股，逆勢走高，上漲1.8%，收在53.7元。

兆豐國際投顧指出，台股大盤指數持續壓在月線之下震盪，且量縮盤整，多方轉而點火中小型股，中小型電子股挾著題材、內資籌碼等優勢，表現強勢。短線來看，首要關注大盤指數前波低點能否守穩轉為支撐、化解均線下彎危機、上方先看月線關卡。

展望後市，道瓊指數攻上35,000點歷史新高，美股若續強可望帶動市場信心，本周聚焦聯準會（Fed）將公布貨幣決策、美國重量級科技廠AMD、APPLE等財報表現，此外，權值股如：聯發科（2454）、聯電等也將召開法說會。