高息股賺價差、成長股可領高息？法人：ETF一把抓

今年以來，前十大投資人數ETF，老字號ETF穩居冠亞軍，但第3~10名卻大風吹！台灣首檔、也是全球唯一一檔囊括完整電動車、新能源電池產業、自動駕駛上、中、下游供應鏈的國泰智能電動車ETF(00893)，上市兩周即殺入前五名，顯示投資人十分看好全球政策扶植的智能電動車產業。

繼去年7月國泰投信發行台灣首檔ESG概念結合季配息機制的國泰永續高股息ETF(00878)，以及台灣首檔有配息的5G主題ETF─國泰台灣5G+(00881)，今年以來也是台灣首檔獨特類型的ETF，中信中國高股息(00882)、富邦越南(00885)、中信關鍵半導體(00891)，皆強勢衝進投資人數排行榜。

台灣越來越多投資人愛存股、領息。投資人數第四多、自一年前掛牌上市的國泰永續高股息ETF，首創將高股息結合季配息機制，並嚴選MSCI ESG評級BB以上的績優龍頭好公司，上市一年含息報酬率26.49%，更勝老字號高股息ETF，今年以來的報酬率在前十大投資人數ETF排行榜中，也高居第二名，凸顯好公司長期的成長動能更佳。而00878的年化配息率也步步高升，成長到5.76%，顯示投資好公司，不僅能兼顧高息，同時也能賺到更高的價差，因此成為投資人認同的存股領息新觀念。

前十大投資人數ETF排行榜中，7月底評價、8月即將除息的共有三檔，今年以來的報酬表現在榜單中亦名列前茅，分居一、三名的國泰台灣5G+ ETF的 17.72%及國泰永續高股息ETF16.02%，中信關鍵半導體ETF則上市未滿一年。

國泰永續高股息ET在5月繳出5.76%的年化配息率後，今年8月開始新一輪的季配息，從前十大高殖利率成分股來看，截至7月23日，不僅年化殖利率全數超過5%，平均更高達6.6%，可預見8月新一輪的配息有望再成長。

同樣的，涵蓋5G、電動車、半導體三大台灣供應鏈要角的國泰台灣5G+，前十大高殖利率成分股，平均殖利率也超過6.2%！顯示高成長動能的公司，也有機會配出高息，8月國泰台灣5G+的首次配息，值得30萬股民期待。而00891在2021年5月20日成立滿60個日曆日後，也將迎來首次配息，前十大高殖利率成分股年化殖利率亦均超過3%。