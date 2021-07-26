多晶矽後市需求看好 達能盤中強勢漲停

太陽能上游的多晶矽今年以來不僅需求看好，價格也持續上漲，台股太陽能股中達能（3686）受惠今年多晶矽市況熱絡，上半年營運表現亮眼，市場法人認為，全球綠能產業持續形成潮流，太陽光電更是其中重心，看好下半年在達能營運持續受到多晶矽市況拉抬。

今（26）日台股大盤指數一度下跌逾120點，不過，在下半年營運展望看好下，今日盤中達能股價攻上漲停板，漲停價來到22.3元，是該股近期波段高檔區，由於目前太陽能股股價普遍仍在相對低檔區，買進風險相對較小之下，市場看好達能及多數太陽能股後市仍可望持續吸引法人資金轉進布局。

達能為國內少數多晶矽原料交易商，雖已不從事原料生產，但從海外進口原料再轉手交易，而今年上半年矽料價格走升，挹注達能營收大幅成長。

對於產業後市，市場法人認為，矽料市場新增產能將於下半年陸續投產，整體矽晶片產能供給量無慮，需求面在國內能源政策主導下，內需將持續看好，而國際市場則是看好全球綠能潮流帶動，都有利未來多晶矽市場需求維持熱絡。

在營運布局上，達能近年來已積極尋找太陽能發電事業領域策略合作夥伴，希望藉有合作機會朝太陽能電廠開發、興建及維運的業務發展，同時將積極尋求辦理融資、籌資活動，以作為轉型所需營運資金並強化未來股東結構。