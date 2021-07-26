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台股解析／電子股占大盤比逾五成 可留意這些族群

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導
今（26）日占大盤成交比重躍增至5成以上，法人認為，除了IC設計股強者恆強之外，資金也搶進低位階，尚未上漲的電子族群，看好中型績優電子股將是短線重要的布局標的。 路透
今（26）日占大盤成交比重躍增至5成以上，法人認為，除了IC設計股強者恆強之外，資金也搶進低位階，尚未上漲的電子族群，看好中型績優電子股將是短線重要的布局標的。 路透

台股資金悄悄出現變化，航海王在短線急挫下，氣勢出現下滑跡象，資金往電子股靠攏的趨勢更加明顯，今（26）日占大盤成交比重躍增至5成以上，法人認為，除了IC設計股強者恆強之外，資金也搶進低位階，尚未上漲的電子族群，看好中型績優電子股將是短線重要的布局標的。

台股集中市場今日開低震盪，早盤以17,554.93點開低，一度翻紅拉升至17,637.36點，但盤中震盪走跌，指數跌幅加大，盤面上，電子股占大盤成交比重超過5成，達56.5％，運輸股占大盤成交比重下滑至25.1%，鋼鐵股下滑至4.1%，傳產股，尤其是原物料股占大盤成交比重減少，資金有回流到電子股；集中市場指數震盪走跌，但櫃買市場卻是上漲表現，中小型股活蹦亂跳，推升櫃買指數創高。

日盛投顧總經理鍾國忠認為，電子股占大盤成交比重回到5成以上，僅是一個正常合理的表現，但僅有55%的資金占比，仍不足以推動大型電子股的漲勢，但以集中市場及櫃買市場一跌一漲的表現來看，顯然資金仍是青睞中小型股，大盤來到17,500點的位置，想要拉動大型電子股，發動攻勢，至少得等電子股占比回到6成以上。

他表示，短線1~2天的占比衝上5成，還不能說是完全代表電子股重回主流，但是進入旺季的電子股，加上跌深，市場資金回流，是正常的情況，不過，後續還需要觀察；在操作上，布局首選中型績優成長股，包括MCU、驅動IC、連接單、LED、二極體等都是可以選擇的標的；鍾國忠強調，IC設計股具有小而美、波動大等特性，較吸引從航運股或原物料股撤出來的短線資金。

證券分析師張陳浩表示，美股上周五除了費城半導體指數之外，道瓊工業指數、標普500指數、那斯達克指數都創下新高，台股第3季資金回流電子股的趨勢明顯，尤其是IC設計股，更是短線主流，另外，今日上漲的Mini LED、太陽能等，則是低位階、且未大漲的族群，也將是短線吸金的重要標的。

張陳浩強調，資金轉進中小型電子股，可以從櫃買指數走勢強勁看出來，在集中市場指數頭部反壓重的情況下，投信也將主力放在OTC，推升櫃買指數往上創高，預期中小型電子股將是短線主流，尤其IC設計股更是強者恆強。

電子股 櫃買指數

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