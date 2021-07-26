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美股創新高 台股早盤漲逾60點

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
台股今(26)日開盤下跌17.99點，開盤指數17,554.93點，早盤翻紅漲逾60點。（本報系資料庫）
台股今(26)日開盤下跌17.99點，開盤指數17,554.93點，早盤翻紅漲逾60點。（本報系資料庫）

台股今(26)日開盤下跌17.99點，開盤指數17,554.93點，早盤翻紅漲逾60點。

群益投顧表示，美股位階對台股漸轉呈挹注，惟新興亞股乃至台股皆有結構調整壓力下，台股大盤現階段以12日均線定強弱。美國重大經濟數據空窗期，大型科技股超級財報陸續登場，為本周主聚焦。

群益投顧說，上周五漲多中小電明顯轉弱、7月領先回跌的原物料股則明顯轉強，反應出幾項可能的發展：類股輪動加速(或強弱易位)、高檔風險趨避心態轉濃等。相關環境下，也帶動沉寂已久的營建股股價，上周五相對轉強增溫，沉寂已久的營建股走強，折射出今年股價較無表現。

上周五(23日) 美股道瓊、標普、那指創歷史新高紀錄，終場四大指數漲幅介在0.63%~1.04%。

台股 營建股 美股

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