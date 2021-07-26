台股多空雜陳 短線陷漲多拉回壓力

針對近期盤面，安聯投信表示，台股過去一周延續高檔震盪。其中，電子股在晶圓代工廠毛利微幅不如市場預期下，短線上面臨整理壓力；部分傳產股則是受到諸多利空消息影響而出現回檔壓力，盤面上在缺乏主流股撐盤的情況下，維持整理局。

在國際情勢上，安聯投信台股團隊表示，近期國際市場，主要10年期公債殖利率持續下滑至1.2%，加上變種病毒遞延景氣復甦疑慮，海外股市走勢承壓；不過，近日則在財報利多消息陸續出爐下，抵禦疫情干擾的雜音，美股先跌後漲。

安聯投信台股團隊表示，儘管近期是多空雜陳，加上面臨短線上漲多拉回的壓力，不過如果回歸基本面，產業平均庫存水位持續低，補庫存力道持續發酵；疫苗對於變種病毒亦具效力 解封後的購買力可期待。資金仍維持寬鬆，尚未退潮，故拉回建議逢低布局。

安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示，由於變種病毒的干擾以及近期市場走勢顯示缺乏方向的氛圍，讓部分市場目光又開始重新檢視基本面，所以布局方向上可從能見度較為明朗或是明年展望較佳的方向切入。

另外在觀察方向上，蕭惠中建議未來則可關注服務和消費的遞延需求熱度，以及就是就業市場的復甦強度，包含工資成長，作為判斷景氣復甦步調，或可能出現風險變數的參考依據。