台股本周如何布局？ 觀盤三重點法人報你知

台股上周在萬八大關的指數關卡與獲利了結心態影響下周線再度收黑，法人表示，本周觀盤有三個重點，分別是美國FOMC會議、龍頭股財報和重量級公司除息，將影響本周台股走勢，投資人必須注意。

台股上周下跌322.33點，周線跌幅1.8%。三大法人上周全數站在賣方，合計賣超台股583.6億元，累計7月以來三大法人已從台股調節1139.37億元，其中光是外資賣超金額就達807.67億元。

安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示，由於變種病毒的干擾以及近期市場走勢顯示缺乏方向的氛圍，讓部分市場目光重新檢視基本面，布局方向上可從能見度較為明朗或是明年展望較佳的方向切入。在觀察方向上，蕭惠中建議未來可關注服務和消費的遞延需求熱度，以及就業市場的復甦強度，包含工資成長，作為判斷景氣復甦步調，或可能出現風險變數的參考依據。

在台股本周觀盤重點方面，永豐投顧指出，首先，台北時間29日將得知美國聯準會FOMC會議內容，雖然市場預測QE縮減議題不會在此次會議提及，但投資者仍會暫時觀望，等待會議內容出爐，預期美股暫停上攻力道，台股也受影響，預期29日過後雜音解除，資金將重新活絡起來。

財報方面，本周最重要的財報當屬28日蘋果、AMD及29日高通財報，蘋果及AMD 第三季展望攸關台股供應鏈，高通財報則與對手聯發科相關，本土重量級公司聯發科及聯電法說則在27、28日舉行，預期展望皆佳，只是看市場如何表態，是持續追加持股還是逢高獲利了結，觀察這段期間，外資對台股意興闌珊，若成績好卻不加碼，顯示資金有逐漸收縮趨勢。

另外，本周台股大股除息，包括國泰金、富邦金、上海商銀、台塑、台化及南亞，除息金額達2000億元，約當指數65點。鑑於FOMC會議前市場偏向保守，資金不易進駐，立即填息可能性較低，可能影響加權指數表現。由於外資期貨淨空單仍位於高檔，權值股恐有志難伸，中小型股且預備接單能見度者機會較大，預估本周指數區間1萬7450至1萬7700點。

保德信高成長基金經理人葉獻文指出，看好2021年全球經濟成長加速，台股全年企業獲利年增率持續上修至54%，預期第3季指數將以區間震盪走升的格局持續上攻，在外銷供貨熱度不減的態勢下，電子股包括IC設計、5G、電動車等都是值得留意的題材，同時也看好在類股輪動之下，具有補漲行情的消費傳統產業。