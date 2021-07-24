超越國泰金！0056人氣首度衝破40萬大關

台股ETF人氣第一的元大高股息ETF（0056），6月底換股納入長榮（2603）後，一度受惠航運股大漲奔高，7月來又受航運股大跌表現疲弱，但行情震盪無礙國人加碼，集保結算所最新統計，0056受益人飆到40.9萬人新高，首度飛越40萬大關，不僅為台股ETF人氣再寫新里程，整體台股個股排名上，也超越國泰金（2882）、兆豐金（2886）等熱門金融股，登上人氣第12強。

本周台股ETF人氣大搬風，過去幾周都由今年新發行的中信中國高股息（00752）（00882）、國泰智能電動車（00893）、富邦越南（00885）等新基金人氣最旺，一連拿下數周ETF成長前三，但本周轉由老牌的0056、元大台灣50（0050）包辦人氣成長冠亞軍，0056受益人還刷新紀錄。

事實上，日前元大投信公布6月底旗下ETF受益人，0056已經成長到39萬人新高，本周在航運股有更大波動下，0056人氣意外再飆高，單周激增1.17萬人，達到409,606人，是近幾月少見該ETF周增逾萬人氣，成為第一檔坐擁40萬粉絲的人氣ETF。

台股個股來看，0056人氣突破35萬人時，便已超越合庫金（5880）、元大金（2885）等存股熱門的金融股，目前突破40萬人，再超越高殖利率的兆豐金、壽險金控指標國泰金，僅次於第11名、有44萬股民持有的第一金（2892）。而排在更前面的十大人氣公司，則依次為109萬人的中鋼（2002）、百萬人的台積電（2330）、78萬人的鴻海（2317），以及聯電（2303）、群創（3481）、開發金（2883）、友達（2409）、中信金（2891）、玉山金（2884）和長榮。

法人分析，0056本周人氣躍增，應和航運股大跌有關，雖然航運股表現疲弱，但人氣沒有大幅減退，從爆出龐大交易量可知有大量賣盤，也有大量承接盤。而0056納入長榮有正反兩派爭議，從基金規模和人氣觀察，顯示亦有不少押寶反彈的資金藉機進場；23日航運股久違回神，更讓多頭部隊士氣大振。

另一方面，本周也有特別題材的是剛除息就填息的0050，雖本次0050僅除息0.35元，創下五年同期新低，但喜好這檔ETF的投資人依舊很關注，把握除息和震盪低點進場。0050本周人氣增9,296人，為上市櫃ETF第二多，總人數來到31.2萬人，重新超越同樣是高人氣、受益人30萬人的國泰台灣5G+（00881）。

其他本周人氣也增千人的ETF，還有中信中國高股息、國泰智能電動車、富邦越南、富邦台50（006208）、國泰永續高股息（00878）、永豐台灣ESG（00888）等，在新發行ETF之外，台股ETF依舊是加碼重心。

另外值得一提是，中信中國高股息和國泰智能電動車兩檔熱門ETF，近期都因為首次募集的籌碼告罄，正等待增募的籌碼准發，已經公告暫停初級市場申購，人氣或因此停滯，但預料一、兩周內會核准發行，屆時受益人和規模表現可望再有發揮。