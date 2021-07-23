長榮、陽明跌深反彈 台股近乎平盤收17,572點

台股今(23)日收盤指數上漲0.59點，收盤指數17,572.92點，成交量為5,641.73億元。本周大盤指數下跌322.33點，周K線帶有下影線。

台股今日開盤後走揚，9點39分左右，曾上衝到17,672點，上漲近百點，主要由半導體的IC設計類股領軍，但10點左右，出現獲利賣壓，大盤指數出現急挫，一路走跌到17,535點，隨後在平盤附近狹幅整理。航運股盤中成交占比降至36%，但貨櫃三雄出現跌深反彈。

第一金投顧表示，加權指數雖在未收復月線壓力之前，仍先看 17,000~18,000 點大區間震盪，在國際股市止穩的情況下，中小型個股表現熱絡，資金持續於類股輪漲策動。

第一金投顧說，下周將再迎來美國聯準會 FOMC 會議，預料在會議之前，市場波動有可能加大，操作需要留意。選股可挑IC 設計、車用為電子類股為主軸，傳產則可以留意航運股技術面是否出現停損單之後的反彈，其他如股東會行情、殖利率概念皆可留意。