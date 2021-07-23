疫情警戒降至二級 餐飲股盤中急拉、旅行社股吸金

行政院長蘇貞昌今（23）日上午拍板將疫情三級警戒調降至二級，室內活動開放至50人，餐飲業則依照衛福部規定處理等通案性原則，另外，國旅團人數上限調整為50人以下，激勵餐飲股大漲表態，旅行社股買盤也升溫。

指標股王品（2727）盤中急拉來到178元，漲幅逾6%，美食-KY（2723）盤中來到163元，漲幅逾5%。另外，旅行社股鳳凰（5706）、山富（2743）盤中漲幅也超過3%。

台灣自27日起調降為二級警戒，上市觀光類股指數今盤中急拉來到109.86點，漲幅超過3%，一舉站上5日線與月線。法人表示，國內疫情受到控制，加上政府政策放寬，消費人潮可望陸續出籠，有利多數餐飲業者業績跳升，且在國境持續封閉下，消費力仍是留在國內，解封後餐飲業將迎來轉機。

不過，由於餐飲業仍受限人與人室內空間保持1.5公尺間距，因此，即便此次地方政府同意餐飲業重啟內用，餐飲業者預估，對每間門店的客容量仍有不小的影響。再者，室內活動開放上限至50人，對一般餐廳影響不大，但對容客量超過300人的大型自助餐吃到飽的業者影響甚鉅，若吃到飽的餐飲型態也受室內50人上限限制，則對業者來說，內用的開放對業績的挹注恐怕只是杯水車薪。

在旅行社方面，包括鳳凰、雄獅（2731）等業者皆表示已對國旅團持續放寬做好準備。雄獅表示，雖然團體旅遊上限放寬到50人，但之後的規劃還是會以20人團為主，以強化防疫安全。在行程的規劃上，也會以大自然山林、海洋等為方向，包括花東、太平山、阿里山等。此外，餐飲內用的開放預期對團體旅遊也有正面幫助。