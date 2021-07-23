外資喊友達法說會三情境 ASP、股價雙看漲

友達（2409）29日舉行法說會，摩根士丹利（大摩）先前看好財報成為催化劑後，新報告進一步對第3季展望提出三大情境，預測在大尺寸面板報價持穩、NB和顯示器價格提升及產業秩序調整等三利多支撐，友達最有可能預估本季平均單價（ASP）較第2季微幅成長，帶動股價上漲低至高個位數，最高挑戰21.7元。為此重申「加碼」友達、目標價29元。

大摩新報告重申看好面板結構性成長，友達法說會可望成為短線催化劑。三大支撐包括面板品牌陸續轉向採購大尺寸面板，有利大尺寸報價較小尺寸穩在高檔，其次終端需求續強有利NB和顯示器面板第3季再調漲，三是包括韓廠退出等，持續帶動產業調整的效益顯現，因此友達營運展望可望優於預期。

大摩據此提出的三情境包括一、友達預期第3季面板平均單價較第2季微幅下滑，股價將因此下跌低個位數（5%內），區間18.7-19.7元，機率20%，二、平均單價微幅季增，股價上漲10%內，區間在19.7-21.7元，機率60%，三、平均單價成長中個位數，股價漲10-15%，區間21.7-22.7元。情境二機率最高。

至於大摩對友達2、3季毛利率預測為26.2%、28.2%，每股純益（EPS）提升到1.56元、1.79元，全年為5.77元。