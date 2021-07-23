除權息旺季到來 2萬元即可超前部署金融ETF

金融股擁有相對穩定、息收較高等優勢，向來受到存股族青睞，根據台灣集中保管結算所統計，2020年前20名庫存排行榜中就有10檔為金融股，元大投信表示，統計公開資訊觀測站資料，可發現台灣今年整體金融業合計將發放2,157億元現金股利，相較去年成長7.53％，建議愛「息」族可利用精選一籃子優質金融股之金融ETF作為存股標的，一樣的資金可布局更多金融股，有助風險分散。

以元大MSCI金融為例，其追蹤MSCI台灣金融指數，根據彭博資訊，該指數今年以來截至7月15日含息績效報酬約22.03%，殖利率約3.71%，不僅勝過許多知名金融股，更優於金融股平均，根據公開資訊觀測站統計台灣上市櫃金融股平均殖利率為3.59%。

元大投信說，該指數成分股以證交所上市的金融產業依照個股的流通市值排列後將市值加總，排列在市值前85%的個股為主，透過該指數可一網打盡大型優質金融股，截至7月15日包含富邦金(2881)、國泰金、中信金、兆豐金、玉山金、元大金等知名大型金融股皆在成份股範圍。

元大投信智能退休理財研究團隊表示，存股目的多為長線持有的退休理財，選擇存股標的時除了要注意殖利率、是否能穩定配息、股價波動不宜過大外，更要懂得分散風險，才能在退休後仍享有穩定現金流，若過度集中，便難以避免個股風險，建議投資人可利用精選一籃子優質金融股ETF作為長期退休理財標的。

元大MSCI金融7月21日收盤價為22.08元，一張ETF相當於2.2萬元，有助投資人用小錢即可投資一藍子股票，有效分散個股投資風險，且持股內容每季調整，隨時掌握產業脈動，是參與類股輪動漲勢最簡單的投資工具。元大MSCI金融 ETF研究團隊指出，大型金控領軍，金融業獲利動能回升，根據公開資訊觀測站，台灣主要10家金控自結獲利6月來到529.6億元，年增率高達140%，觀察近來各大金融企業公布之股利發放政策，也可發現殖利率表現亮眼，進而吸引資金進駐金融類股，連帶金融ETF交易量能亦放大，元大MSCI金融ETF（0055）近一季平均交易量較近一年平均交易量增加66.46%。

台灣金融股為主的MSCI台灣金融指數近五年相較MSCI全球金融指數表現更加出色，即使台灣金融股累積報酬超過90%，在評價面仍享有相當優勢，如MSCI台灣金融指數本益比僅約11.7倍，相較MSCI全球金融指數約13.5倍還要更便宜，顯見台灣金融業獲利亦隨股價持續成長。