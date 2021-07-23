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聯發科法說會看旺！大摩喊買、目標價1,280元

經濟日報 / 記者趙于萱／即時報導
聯發科。報系資料照
聯發科。報系資料照

聯發科（2454）27日法說會，外資搶先唱旺。摩根士丹利表示，受惠5G晶片組、WiFi 6及特殊專用晶片需求暢旺下，聯發科將公布的第2季毛利率上看45%，第3季營收最大成長幅度10%，毛利率展望預估達44-47%，全面超出市場預期；針對下半年高通回歸，亦無礙聯發科毛利率提升到45%之上，重申「加碼」評級，目標價1,280元。

重量級科技股法說會、財報陸續登場，摩根士丹利一口氣發布聯發科、友達（2409）、聯詠（3034）、瑞昱（2379）等獲利及展望預測，其中看好聯發科動能強勁，營運一路旺到年底。

摩根士丹利表示，聯發科27日將公布財報和展望，因中國手機銷售數據放緩，市場對聯發科的期待不高，現平均預期第3季的營收季增1.7%，毛利率中位數45.5%，但其認為，5G、WiFi 6和特殊專用晶片的需求遠優於預期，且多數晶片第3季仍將持續漲價，將推升聯發科第2季毛利率達45%，第3季營收增0-10%，毛利率區間高標達47%。

摩根士丹利進一步說明，中國6月手機出貨較去年同期下滑9%，今年來仍成長15%，618購物節有效去化部分手機庫存，部分投資人解讀，購物節主要去化低階5G手機，似乎不利5G發展，但中國官方的目標是2022年5G覆蓋率達100%，有必要促銷催出買氣，且新興市場對5G需求持續增加，對聯發科有利。

高通方面，摩根士丹利指出，下半年高通採用台積電（2330）製程，晶片市占率必然提升，但聯發科產品策略也轉向「雙主軸」，即一方面以天璣800、700系列晶片拓展中階市場，中國三、四縣城市和新興市場是主要需求，另一方面以天璣2000和高通競爭高階市場，而為降低功耗，天璣2000初步可能不支援5G毫米波。

摩根士丹利認為，高通採用台積電6奈米和4奈米，為市占擴張加分，但因為聯發科也在相同的時間採用台積電先進製程，兩者成本差距不遠，不太可能重演殺價戰，因此對聯發科的衝擊不像過去大，反觀聯發科毛利率可望逐步提升到45%之上，將緩解市場的擔憂。其對聯發科今、明、後年EPS預測為58元、59元、69元。

聯發科。報系資料照
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聯發科 毛利率

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