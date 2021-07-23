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感測器動能旺 大和喊買昇佳、目標價820元

經濟日報 / 記者趙于萱／即時報導
昇佳總經理楊祝原。報系資料照
昇佳總經理楊祝原。報系資料照

瞄準手機鏡頭升級趨勢，大和資本首度將昇佳電子（6732）納入追蹤，預測在手機光感、距感及RGB+Flicker感測器等應用普及下，昇佳營運自第2季起加速成長，近三年獲利大幅成長20-35%，2023年每股純益（EPS）挑戰57元，初評給予「優於大盤」評等，目標價820元。

利多激勵昇佳22日大漲後，23日開盤持續衝高，早盤一度飆漲6%，突破年線反壓，目前年線以外的均線全面翻為多頭排列。

大和表示，昇佳專注行動裝置光學感測器生產，隨手機螢幕解決方案升級、窄邊框躍居主流以及AMOLED的滲透率提高，昇佳高敏銳及微小化的感測器受到青睞，又以光感和距感動能較佳，這些高階感測器的平均單價（ASP）比傳統感測器大幅提高，未來仍可望受惠出貨成長而提升。

大和指出，昇佳研發力優異，結合有競爭力的產品組合及客戶多角化經營，沒有過度集中大陸的投資風險，以手機升級趨勢判斷，2021-2023年昇佳光感和距感市占率，有機會自目前的50%提升到51-56%，同期每年度顯示屏光感測器的營收預估成長14-23%。

另一方面，昇佳RGB+Flicker感測器也有所進展，這類產品能優化影像呈現品質，大和調查，多家安卓手機的一線品牌有高度興趣，可望成為後市一大引擎。自今年下半年起，RGB+Flicker將受惠升級趨勢加速出貨，在明、後年的收入預期成長5-10%。

大和指出，上述動能將推動昇佳近三年營益成長30-33%，獲利連續雙位數成長，今、明、後年EPS推估33元、45元、57元，21倍本益比推算的目標價為820元。

感測器 手機鏡頭

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