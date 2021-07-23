台驊今年來砸2.95億加碼陽明 貨櫃三雄仍開高翻黑

台驊投控（2636）公告今年持續加碼陽明（2609）4,900張，平均價格60.3元，共投入2.95億元，航運股早盤占大盤成交比重再回到4成，貨櫃三雄及台驊等都是開高，但是在賣壓出籠下，早盤股價一度同步翻黑下挫，再往下探底。

台驊先前因陽明股價跌破現增價，決定不認購，僅董事長顏益財個人認購現增，市場關注，台驊是否真的一張不賣，證交所要求台驊公開持有陽明的概況，自今年1月18日到7月22日加碼4,900張陽明，平均價格60.3元，合計台驊持有陽明1.91萬張，持股比例0.57%。

航運股今日早盤開高，占大盤成交比重也回到4成，包括長榮（2603）、陽明、萬海（2615）及台驊都是開高，不過，股價開高後迅速翻黑；長榮、陽明成交量居個股成交量冠亞軍，長營一度翻黑下滑至140元，盤中震盪，力圖守在紅盤之上。